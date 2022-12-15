15 бойовиків "Л/ДНР" отримали по 15 років ув'язнення: разом з рашистами розграбували елеватори на Херсонщині

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували українські міста на півдні та сході України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники.

У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу армії РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Крім цього виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ.

"Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах. За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення", - повідомляють в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони. Зловмисники проведуть за ґратами від 10 до 13 років.