15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" ворогу дані про оборону північних рубежів України

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще одного російського агента, який збирав розвіддані про оборону прикордонних районів Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, ворожий агент планував передати своєму російському "куратору" локації однієї з районних лікарень і місцевої військово-цивільної адміністрації.

Також ворога цікавили місця базування підрозділів СБУ, Збройних Сил України, Держприкордонслужби, поліції і ДСНС.

За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому до 3 тис. грн на банківську картку.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у жовтні минулого року.

Як встановили слідчі, злочинцем є неодноразово засуджений мешканець Сєвєродонецька, який раніше відбував покарання за крадіжку та розбій.

Декілька років тому рецидивіст переїхав на Чернігівщину як переселенець зі сходу України.

На початку повномасштабного вторгнення його завербував представник російської спецслужби, який надав агенту оперативний псевдонім "Тор" і визначив завдання розвідувально-підривної діяльності.

За вказівкою агресора їхній поплічник фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах.

Потім ці відомості переправляв російській спецслужбі через месенджер.

За матеріалами української спецслужби, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років ув’язнення.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України. Зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини. Він проведе 10 років за ґратами.