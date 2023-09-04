15 років тюрми загрожує стрілку "армії ДНР", який воював проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині

Служба безпеки зібрала докази вини на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на південному та східному фронтах.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці спільно з бійцями ЗСУ затримали зловмисника під час контрнаступальної операції українських захисників зі звільнення селища Урожайне на Донеччині.

"Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу збройних сил РФ. Там він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси до неї", - зауважують в СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка на Херсонщині.

Також він здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.

Потім бойовика перекинули на Донеччину для стримування контрнаступальних дій українських військ у районі Урожайного.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та участі у незаконних збройних формуваннях мешканця Луганської області, який вдруге опинився в українському полоні незабаром після звільнення за обміном.