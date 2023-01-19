15 років тюрми загрожує "регіоналам", які очолюють окупаційну адміністрацію Старобільського району

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, оплічниками агресора є троє представників "Партії регіонів", які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

За це їх призначили очільниками створеної окупантами "администрации Старобельского района ЛНР".

Перебуваючи на "посадах" колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Встановлено, що зловмисники беруть активну участь у створенні нових окупаційних органів на території захопленого району.

Саме вони організували "відкриття" у Старобільську підконтрольних РФ "таможенного поста" та місцевого підрозділу "МВД ЛНР".

Крім цього 12 червня минулого року з нагоди "Дня Росії" колаборанти взяли участь у "церемонії" підняття на центральній площі міста прапорів країни-агресора і терористичної організації "ЛНР".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за:

ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

"Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ зібрала обґрунтовані докази вини ще п’ятьох ворожих поплічників, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області". Їм загрожує до 15 років тюрми.