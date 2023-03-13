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15 років за держзраду: СБУ викрила російського агента, який "продався" за посаду
Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини російського агента, який в умовах війни проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. Держзрадник проведе 15 років за ґратами.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Правоохоронці з'ясували, що колишнього проректора одного з медичних вишів Києва завербувала російська ФСБ. Це сталося у тимчасово окупованому Криму, куди чоловік переїхав у 2020 році.
За місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ агент повернувся до Києва для виконання ворожих завдань. Зокрема, він збирав інформацію про воїнів ЗСУ, які лікувалися у госпіталях Київщини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, зрадник шукав потенційних "жертв" для подальшого вербування ФСБ. Для цього він встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями.
Діяв агент через колишніх колег та випускників вишу, де раніше працював. До них він звертався нібито щодо підготовки дисертації.
За "гарну роботу" російські спецслужбовці пообіцяли чоловіку посаду "заступника міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації Криму.
СБУ затримала зловмисника у травні минулого року під час спроби передачі агентурної інформації ворогу.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) і призначив йому 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила ще одного поплічника рашистів у ході контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області. Зловмисник збирав розвіддані про оборону регіону.