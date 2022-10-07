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15 років за гратами отримав агент ФСБ РФ під псевдонімом "Професор"
За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, якого визнали винним у державній зраді.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що відомство передало до суду беззаперечні докази, що одесит із псевдонімом "Професор" був завербований ФСБ
У серпні цього року співробітники СБУ провели багатоетапну спеціальну операцію і затримали "Професора" на "гарячому" - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У межах кримінального провадження слідчі СБУ достеменно встановили, що чоловік з власної ініціативи "співпрацював" з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.
Доведено, що діючи в інтересах ворожої спецслужби, він організував збір інформації щодо дислокації центрів прийняття рішень, військових і стратегічних об’єктів по всій Україні, зокрема в Одесі.
7 жовтня 2022 року Приморським судом м. Одеси зрадника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси. Їм виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.
Також у Хмельницькій області СБУ в результаті багатоетапної спецоперації викрила "розконсервованого" агента ФСБ Російської Федерації.