15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за "наводкою" зловмисника протягом 26 - 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах.

Серед них – будівлі цивільної інфраструктури.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента в обласному центрі у липні минулого року.

Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

"Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року.Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях", - підкреслили в СБУ.

У відомстві додають, що для виконання завдань російської спецслужби зловмисник об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

Отримані файли надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. 8 років за ґратами проведе коригувальник російських ракетних ударів по школах у Миколаєві.