15 років за гратами проведе бойовик, який розвідував позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації "ДНР", який воював проти України. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення зловмисник вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у Донецькій та Луганській областях.

У вересні цього року його перекинули на південний фронт для здійснення розвідки бойових позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Втім, уже під час першого розвідвиходу ворожа група була знищена українськими захисниками на території Пологівського району, а сам бойовик потрапив у полон.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, зловмисником є мешканець Донеччини, який після 24 лютого цього року добровільно приєднався до лав підконтрольної рф "народної міліції "ДНР".

Потім його призначили навідником мотострілкового батальйону 1-го армійського корпусу РФ.

Повідомляється, що на підставі доказової бази суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони. Зловмисники проведуть за ґратами від 10 до 13 років.