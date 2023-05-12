20-річного шахрая-рецедивіста піймали на фейкових продажах техніки на OLX: скількох встиг ошукати (ВІДЕО)

Поліція затримала 20-річного уродженця Сумської області, що мешкав у Ірпені Київської області, який під приводом продажу різноманітної техніки шахрайським способом заволодів грошима 34 осіб.

Як повідомляють в Головному управлінні поліції в Києві та столичній прокуратурі, чоловік розміщував на одній із популярних інтернет-платформ оголошення з продажу різноманітних товарів - техніки, ігрових консолей, зарядок до мобільних телефонів, офісних крісел тощо.

Натомість до відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Києва почали надходити скарги громадян, які оплатили наперед продавцям гроші за обраний в інтернеті товар, але не отримали ані замовлення, ані повернення коштів.

За злагодженої роботи слідчих, кіберполіцейських із залученням співробітників карного розшуку було ідентифікувано користувача-шахрая та встановлено особу організатора схеми.

Як стало відомо, порушник в період з серпня 2022 року по теперішній час використовував сайт OLX для реалізації згаданих товарів, ошукавши 34 особи. Сума збитку складає близько 220 тисяч гривень.

Поліція провела низку обшуків в організатора та ще кількох осіб, які ймовірно причетні до шахрайських дій на території Києва, Київської області і міста Суми. За результатами виявлено та вилучено мобільні телефони, SIM-карти різних операторів та квитанції. Виявилося, що фігурант у свої 20 років вже був судимий за скоєння аналогічного злочину.

Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві

Розпочато провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Наразі слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру та звернулись до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.