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5 років за ґратами отримала "голова апарату" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині
Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося притягнути до відповідальності ще одну «посадовицю» колишньої окупаційної адміністрації РФ на Миколаївщині. До 5 років за ґратами засуджено так звану «голову апарату» колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисницю у листопаді 2022 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях регіону.
"Затриманою виявилась мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю. За це її призначили «головою апарату» місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора", - зауважили в СБУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там додають, що на цій «посаді» жінка розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення мешканців міста до лав загарбницького органу.
"Встановлено, що колаборантка обіцяла потенційним «кандидатам» лояльне відношення з боку рашистів та «високу зарплату» в російських рублях. Крім того, вона запроваджувала стандарти «документообігу» відповідно до вимог законодавства РФ. Таким чином псевдочиновниця намагалась сприяти поширенню кремлівського режиму на території захопленого на той час району", - підкреслили в СБУ.
Після звільнення Миколаївщини колаборантка «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали у Снігурівці.
"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй 5 років тюрми", - зазначили в СБУ.
Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, а саме, мешканця Вовчанська Харківської області Дмитра Чигринова, відомого у кримінальних колах за прізвиськом Чиж, який очолив місто під час російської окупації та працював на ФСБ і російську приватну військову компанію "Вагнер".