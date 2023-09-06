$ 5000 за "вирішення питання": викрито корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях

Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за результатами оперативних заходів затримано 4-х посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.

"Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США в місцевого підприємця. Натомість ˗ обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації", - зауважують правоохоронці.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Також СБУ затримала митників, які за хабарі "допомагали" бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою", а також "обходити" обов’язкові імпортні платежі.

Так, в Одесі затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який "занижував" для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку.

Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких "оцінював" у 500 американських доларів.

У Львові затримано головного державного інспектора митного поста "Краківець", який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень.

У разі відмови – погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі за матеріалами СБУ перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості. Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів в Україну.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 24 серпня конфіскував у посадовиці митного поста "Львів - Північний" Галицької митниці житло у середмісті Львова. П