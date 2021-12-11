5,5 тонн наркотиков: на Сумщине на госпредприятии обнаружили теплицы с коноплей

В городе Глухов Сумской области на территории государственного предприятия правоохранители обнаружили теплицы и склады с коноплей. Во время обысков изъяли рекордные 5,5 тонны марихуаны, которая по ценам "черного" рынка может стоить более 55 млн грн.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, преступная группировка под видом легального производства на территории госпредприятия выращивала коноплю. Для этого использовались помещения, оборудованные специальными лампами и капельным поливом.

Отмечается, что время обысков изъяли рекордные 5,5 тонны марихуаны, а стоимость изъятых наркосодержащих растений составляет более 55 млн гривен.

В ходе обысков на территориях Сумской и Киевской областей правоохранители обнаружили более 1,5 тысячи полиэтиленовых мешков и коробок с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис.

Сейчас решается вопрос об аресте имущества и привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к выращиванию наркотического вещества.

Напомним, весной 2021 года в Украине правительство перенесло в список ограниченного оборота наркотических и психотропных веществ два препарата на основе каннабиса ("Набилон" и "Набиксимолс"), якобы упростив к ним доступ. Решение горячо приветствовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он подчеркнул: тема закрыта, респект Кабмину. Спустя полгода ни одной заявки на регистрацию этих лекарств в госорганы не поступило, а Верховная Рада в июле успешно провалила призванный исправить ситуацию законопроект.

Однако общественный запрос на медканнабис не исчез — в начале ноября 128 пациентских и общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому вернуть на рассмотрение парламента не поддержанный парламентом документ. Вскоре после этого на сайте Минздрава появилась новая версия инициативы, правки к которой будут принимать до 17 декабря.