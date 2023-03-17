6 років за ґратами проведе колаборант, який адміністрував телеграм-канал "Херсонська республіка" (ФОТО)

Суд визнав винним мешканця Прикарпаття, який створив і адміністрував телеграм-канал для підтримки окупантів. За рішенням суддів, чоловік проведе 6 років у в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Прокурори в суді довели, що мешканець міста Коломия у квітні 2022 року створив і адміністрував телеграм-канал "Херсонська республіка" для поширення новин окупаційної адміністрації Херсонщини.

Через ресурс колаборант розповсюджував заклики до проведення псевдореферендуму на тимчасово захоплених територіях. Крім того, він від імені окупаційної адміністрації публікував дописи щодо приєднання до РФ, зміни герба, видачі російських паспортів та впровадження рубля.

Збройну агресію РФ фігурант подавав як визволення від нацистів, а російських загарбників називав "захисниками". Натомість, у своїх дописах чоловік зневажав військовослужбовців ЗСУ, характеризуючи їх як злочинців. Людей, які підтримують Україну, називав колаборантами та погрожував їм покаранням за законами Росії.

Основними "ньюзмейкерами" та спікерами каналу були гауляйтер Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 ККУ);

колабораціонізм (ч. 5 ст. 111-1 ККУ);



образа честі і гідності військовослужбовців (ч. 2 ст. 435-1 ККУ);



виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Його засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Крім того, пресслужба СБУ повідомила про ув'язнення мешканця Тернопільщини, який публічно поширював заклики до вбивства державних діячів і насильницького повалення конституційного ладу України. Своїми дописами він підбурював вчинити "кровавий переворот в Україні" та вбити "всіх чиновників, суддів та їхні сім’ї".

Нагадаємо, напередодні Управління СБУ у Запорізькій області повідомило про підозру в колабораціонізмі мешканці Бердянського району, яка стала головним редактором видання на окупованій території.