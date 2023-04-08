8 років за ґратами проведе коригувальник російських ракетних ударів по школах у Миколаєві

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що саме за "наводкою" зловмисника російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах у Миколаєві. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років ув’язнення.

"За даними слідства, коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру. Після початку повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці", - підкреслили в СБУ.

У поле зору ворога чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Раніше суд визнав винним мешканця Прикарпаття, який створив і адміністрував телеграм-канал "Херсонська республіка"для підтримки окупантів. Чоловік проведе 6 років у в'язниці.