8 років за гратами проведуть двоє російських агентів

Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності учасників агентурних мереж ФСБ. У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Контррозвідники СБУ затримали обох російських агентів під час спецоперації на території регіону у липні минулого року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання у вигляді 8 років ув’язнення.

"Як встановило слідство, ворожими агентами виявились двоє колишніх колег із Слов’янська. На початку повномасштабного вторгнення їх завербував представник фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - зазначили в СБУ.

Спочатку у поле зору агресора потрапила жінка, яка активно поширювала у заборонених соцмережах свої прокремлівські погляди.

Згодом до співпраці з ворогом вона залучила свого колишнього колегу.

Для комунікації з російською спецслужбою використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

"На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України", - підкреслили в СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше СБУ затримала ще одного ворожого поплічника, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора. Понад 12 років за гратами проведе інформатор, який "полював" за бойовими позиціями HIMARS.