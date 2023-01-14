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8 років за гратами проведуть двоє російських агентів
Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності учасників агентурних мереж ФСБ. У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.
Контррозвідники СБУ затримали обох російських агентів під час спецоперації на території регіону у липні минулого року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання у вигляді 8 років ув’язнення.
"Як встановило слідство, ворожими агентами виявились двоє колишніх колег із Слов’янська. На початку повномасштабного вторгнення їх завербував представник фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - зазначили в СБУ.
Спочатку у поле зору агресора потрапила жінка, яка активно поширювала у заборонених соцмережах свої прокремлівські погляди.
Згодом до співпраці з ворогом вона залучила свого колишнього колегу.
Для комунікації з російською спецслужбою використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.
"На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України", - підкреслили в СБУ.
Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше СБУ затримала ще одного ворожого поплічника, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора. Понад 12 років за гратами проведе інформатор, який "полював" за бойовими позиціями HIMARS.