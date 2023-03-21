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9 млн гривень щомісяця: на Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії (ФОТО)
У Запорізькій області троє чоловіків організували масове виробництво особливо небезпечної психотропної речовини – “Альфа-PVP”. Під нарколабораторію вони переобладнали приміщення покинутої ферми на околиці Нікополя.
Замовлення на наркотики ділки приймали через інтернет-магазин та телеграм-канал, а потім відправляли поштою по Запоріжжю та іншій території України, повідомляє Офіс Гнепрокурора.
Така діяльність приносила зловмисникам від 6 до 9 млн грн щомісяця.
Правоохоронці провели 14 обшуків та вилучили 35 кг готового "Альфа-PVP", ще 30 літрів психотропу на завершальному етапі синтезу, близько 800 літрів різноманітних прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші, автомобілі, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки тощо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Орієнтовна вартість вилученого із незаконного обігу психотропу за цінами "чорного ринку" становить близько 30 млн грн.
За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя трьох громадян викрито на виробництві та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Двом наркоторговцям повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, Служба безпеки України виявила та нейтралізувала кримінальне угруповання, яке налагодило збут наркотиків і психотропів в Полтавській області, а також мало на меті залякувати місцевих жителів. Про це 13 січня повідомила пресслужба СБУ.