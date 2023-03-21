9 млн гривень щомісяця: на Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії (ФОТО)

У Запорізькій області троє чоловіків організували масове виробництво особливо небезпечної психотропної речовини – “Альфа-PVP”. Під нарколабораторію вони переобладнали приміщення покинутої ферми на околиці Нікополя.

Замовлення на наркотики ділки приймали через інтернет-магазин та телеграм-канал, а потім відправляли поштою по Запоріжжю та іншій території України, повідомляє Офіс Гнепрокурора.

Така діяльність приносила зловмисникам від 6 до 9 млн грн щомісяця.

Правоохоронці провели 14 обшуків та вилучили 35 кг готового "Альфа-PVP", ще 30 літрів психотропу на завершальному етапі синтезу, близько 800 літрів різноманітних прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші, автомобілі, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки тощо.

Орієнтовна вартість вилученого із незаконного обігу психотропу за цінами "чорного ринку" становить близько 30 млн грн.

Під нарколабораторію вони переобладнали приміщення покинутої ферми на околиці Нікополя

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя трьох громадян викрито на виробництві та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Під нарколабораторію вони переобладнали приміщення покинутої ферми на околиці Нікополя

Двом наркоторговцям повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила та нейтралізувала кримінальне угруповання, яке налагодило збут наркотиків і психотропів в Полтавській області, а також мало на меті залякувати місцевих жителів. Про це 13 січня повідомила пресслужба СБУ.