9 років за ґратами проведе інформаторка окупантів

За матеріалами Служби безпеки України інформаторка РФ, яка наводила вогонь по ЗСУ на Донбасі, отримала 9 років за ґратами.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Інформаторка ворога, яку СБУ затримала у Покровському районі Донецької області, отримала 9 років ув’язнення. Вона передавала відомості про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Так, у суді доведено, що засуджена у червні 2022 року добровільно передавала представникам незаконного збройного формування «ДНР» інформацію про переміщення та розташування ЗСУ у Донецькій області.

Через мобільний додаток та застосунок «Google Maps» вона зливала ворогу дані про розташування військовослужбовців та складу боєприпасів, переміщення військової техніки і транспорту.

Також жінка повинна була повідомляти про результати обстрілів за наданими нею координатами.

"Своїми діями інформаторка поставила під загрозу життя великої кількості військовослужбовців ЗСУ. Лише завдяки своєчасному реагуванню сил оборони, підрозділ Збройних сил вчасно змінив позиції", - зазначають в СБУ.

Інформаторку засуджено до 9 років позбавлення волі і визнано винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України).

Нагадаємо, за матеріалами СБУ до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ під псевдонімом "Професор", якого визнали винним у державній зраді.