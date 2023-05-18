Адвоката у справі ексголови Верховного суду Князєва арештували з альтернативою внесення застави

Вищий антикорупційний суд 18 травня обрав запобіжний захід адвокату, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2,7 млн доларів хабаря.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн", - йдеться уповідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - 60 днів, до 13 липня включно.

У разі внесення застави на адвоката будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді. За версією слідства, Всеволод Князєв, будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США.

Напередодні судді Верховного Суду на пленумі висловили недовіру та достроково припинили повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. Незабаром йому та його спільнику адвокату повідомили про підозру.

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