Адвокату та медійнику Ігорю Мізраху повідомили про підозру у шахрайстві та рейдерстві, – ЗМІ

Сьогодні, 18 травня, департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції вручено підозру у шахрайстві відомому у вузьких колах медійнику та адвокату Ігорю Мізраху.

Як повідомили Страна.ua джерела у правоохоронних органах, співробітники департаменту стратегічних розслідувань задокументували створення злочинної організації, яка займалася рейдерством.

"Наразі задокументовано вчинення організаторами та учасниками злочинної організації кримінального правопорушення, пов'язаного з шахрайськими діями та "рейдерським" захопленням за допомогою фальшивих печаток ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування". Організатора – адвоката Ігоря Мізраха затримано", - повідомляє джерело.

ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" - це підприємство, яке виробляє кашу, питну воду та сухі молочні суміші для немовлят торгових марок: "Малюк", "Малютка", "Малютка Premium".

Мізрах є власником медіахолдингу "МХП", журналу "Persona.TOP". Шеф-редактор політичного журналу "Рейтинг". До останнього часу, як уточнює джерело, Мізрах переховувався у лікарні, де йому й вручили підозру.