Агент на 10$ млн: СБУ обезголовлює верхівку мережі, яка готувала підґрунтя для російського вторгнення, - експерт

Затримання народного депутата Дубінського стало результатом викриття Службою мережі, яка готувала підґрунтя для російського вторгнення.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт наголошує, що Дубінським є черговим топ-фігурантом з чергової проросійської мережі, розгромленої СБУ Малюка.

"Шуфрич, Богуслаєв, Паша "Мерседес" та багато інших персонажів "кремлівського театру маріонеток" вже сидять. Тепер дійшла черга до Буратіно – агента на 10 мільйонів доларів (саме стільки виділили на проект у кремлі, за даними слідства). Дубінський входив до мережі агентів разом з біглим екс-нардепом Деркачом та екс-прокурором Куликом", - підкреслює політолог.

"СБУ обезголовлює верхівку мережі, яка готувала підґрунтя для російського вторгнення. Завдання Дубінського, Деркача та інших полягало у підриві взаємин України з ключовим партнером – США. Група відпрацьовувала меседжі росіян у медіа-полі. Мета – зробити тему України максимально токсичною для американського істеблішменту. Очевидно, Вашингтон не мав допомагати токсичній країні після повномасштабного вторгнення. Агенти Деркач і Буратіно місію провалили", - акцентує Загородній.

"СБУ стала силою, яка ефективно нейтралізує вплив агентів ворога. І закриває тих, про кого "всі все знали", але не могли нічого зробити. А тепер підозри мають цілком осяжний юридичний вимір",- резюмує експерт.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ і діяв під позивним "Буратіно".