Агентка РФ протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон

Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Зловмисниця налагодила зв’язок із співробітником ФСБ РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що протягом останнього місяця жінка передавала агресору геолокації Сил оборони.

"Зловмисниця відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки. За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед"", - зазначають в СБУ.

Усю зібрану розвідінформацію зловмисниця передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

"За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі", - підкреслили в СБУ.

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану )", - зазначили в СБУ.

Там додали, що зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.