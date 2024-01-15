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Злочинність
Дата публікації

АП ВАКС залишила без зміни вирок колишньому директору ДП "Держзовнішінформ" Корітку

АП ВАКС залишила без зміни вирок колишньому директору ДП "Держзовнішінформ" Корітку
АП ВАКС залишила без зміни вирок колишньому директору ДП "Держзовнішінформ" Корітку

15 січня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок, виданий раніше Вищим антикорупційним судом, у справі колишнього директора ДП "Держзовнішінформ" В'ячеслава Корітка.

Про це повідомляють у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що апеляційна палата ВАКС підтримала прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Корітка ще має право оскаржити рішення в касаційному порядку у Верховному Суді протягом трьох місяців.

В чому звинувачують Корітка

Згідно з вироком, Корітка був засуджений до 10 років позбавлення волі за розтрату коштів шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Крім того, було винесено рішення про конфіскацію всього його майна.

Повідомляється, що в період з травня 2013 року по лютий 2014 року він перерахував безпідставно 7,95 млн грн від ДП "Держзовнішінформ" на рахунки приватних компаній з ознаками фіктивності. Суд також встановив, що фактично жодних послуг не надавалося, а укладення договорів та підписання документів були вчинені з метою приховати злочинну діяльність.

Після арешту, суд стягнув з обвинуваченого 7,95 млн грн на користь ДП "Держзовнішінформ".

Нагадаємо, САП скерувала цю справу до суду ще в 2017 році. Корітка та його заступника Руслана Філіна обвинувачують у розтраті майна. За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року вони, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату майна очолюваного ними держпідприємства шляхом укладення договорів та підписання актів приймання-передачі наданих послуг.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування справи проти Корітка та його заступника ще в грудні 2015 року. 12 квітня 2017 року посадовцям повідомили про підозру.

Однак затримано тоді було лише заступника директора підприємства, а от його самого було оголошено у розшук. При цьому сума, яку безпідставно витратили фігуранти, зазначалася НАБУ як 9,87 мільйона гривень. У вересні 2017 року справу було направлено до суду.

Автор:
Тетяна Гойденко