АП ВАКС залишила без зміни вирок колишньому директору ДП "Держзовнішінформ" Корітку

15 січня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок, виданий раніше Вищим антикорупційним судом, у справі колишнього директора ДП "Держзовнішінформ" В'ячеслава Корітка.

Про це повідомляють у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що апеляційна палата ВАКС підтримала прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Корітка ще має право оскаржити рішення в касаційному порядку у Верховному Суді протягом трьох місяців.

В чому звинувачують Корітка

Згідно з вироком, Корітка був засуджений до 10 років позбавлення волі за розтрату коштів шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Крім того, було винесено рішення про конфіскацію всього його майна.

Повідомляється, що в період з травня 2013 року по лютий 2014 року він перерахував безпідставно 7,95 млн грн від ДП "Держзовнішінформ" на рахунки приватних компаній з ознаками фіктивності. Суд також встановив, що фактично жодних послуг не надавалося, а укладення договорів та підписання документів були вчинені з метою приховати злочинну діяльність.

Після арешту, суд стягнув з обвинуваченого 7,95 млн грн на користь ДП "Держзовнішінформ".

Нагадаємо, САП скерувала цю справу до суду ще в 2017 році. Корітка та його заступника Руслана Філіна обвинувачують у розтраті майна. За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року вони, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату майна очолюваного ними держпідприємства шляхом укладення договорів та підписання актів приймання-передачі наданих послуг.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування справи проти Корітка та його заступника ще в грудні 2015 року. 12 квітня 2017 року посадовцям повідомили про підозру.

Однак затримано тоді було лише заступника директора підприємства, а от його самого було оголошено у розшук. При цьому сума, яку безпідставно витратили фігуранти, зазначалася НАБУ як 9,87 мільйона гривень. У вересні 2017 року справу було направлено до суду.