Арештів уже на мільярди: як харківські прокурори виявляють активи росіян 

Прокурори Харківської області з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну у судах домоглася арештів майна представників країни-окупанта на мільярди гривень. Про проміжні результати роботи в цьому напрямку розповів прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.

Так, у Харківській області арешт накладено на майно понад 130 підприємств, які засновані росіянами.

"З ініціативи обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права та майно 137 підприємства, засновниками яких є підприємства країни-агресора, на суму понад 920 млн грн, а також 3 автотранспортні засоби, 25 об'єктів нерухомого майна, з яких майно ще на суму понад 880 млн грн вже передано в управління АРМА", – розповів Фільчаков.

Робота в цьому напрямку триває постійно, підкреслює очільник Харківської обласної прокуратури.

Так, у березні прокурори домоглися арешту майна великої фармацевтичної компанії, яка співпрацювала з країною-агресором.

І ось буквально днями, харківські прокурори звернулися до суду із клопотанням про арешт нежитлових приміщень неподалік майдану Свободи (Харків). Йдеться про територію на вул. Сумській, де загальна вартість приміщень складає 144 млн гривень. У цьому випадку правоохоронці з’ясували, що керівник і кінцевий бенефіціарний власник цього майна є громадянами Росії, а сама компанія співпрацює з російським букмекером.

Загалом, усі ці виявлені та арештовані активи й кошти мають йти на відновлення України і Харківщини, зокрема.

Житло Харківської області, за оцінками проєкту "Росія заплатить" KSE Institute, наприклад, уже зазнало збитків на суму у приблизно $15 млрд. Та оскільки Харківщину ворог продовжує обстрілювати, то і ця цифра зростатиме.

Загальні збитки харківським підприємствам наразі оцінюються на рівні 0,6 млрд дол. А фізичних ушкоджень через обстріли зазнали такі харківські підприємства, як: ТОВ "Куб-Газ", "Українських енергетичних машин" (колишнього "Турбоатому"), Харківського тракторного заводу, ПрАТ "Філіп Морріс Україна", зауважують у KSE.