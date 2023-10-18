Арештовані активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на понад 12 млрд грн: йому загрожує 15 років тюрми

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.

"Мова йде про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном", - зауважують в СБУ.

У відомстві нагадують, що обидва зловмисники були затримані правоохоронцями у жовтні 2022 року.

"За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора", - підкреслили в СБУ.

Як повідомляють у відомстві, посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

"Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначили в СБУ.

Також встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник Мотор Січі навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

Для цього ексочільник підприємства дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента Мотор Січі за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

При цьому його підлеглий – очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства – обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Як зауважують в СБУ, зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що українська "Мотор Січ" продавала іранським підприємствам, які перебували під санкціями США та ЄС, авіаційні двигуни. Серед таких компаній була й Design and Manufacturing of Aeroengines, яка, за даними НАЗК, причетна до розробки й виробництва безпілотника Shahed-171.

Крім того, "Схеми" повідомляли, що Богуслаєв, який чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, ще з 2000 року має російське громадянство.