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Арештовані активи колишнього депутата держдуми РФ на суму понад 1 млрд грн
Арештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ – ексдепутат Держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України ухилилися від сплати податків на загальну понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України).
Нагадаємо, у Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо.
Раніше в АРМА було передано арештовані активи підприємства на Вінничині, що займається виготовленням побутової хімії. Це корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.