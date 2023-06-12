Арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад $1 млн передали ЗСУ

Сімнадцять автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Нагадаємо, у квітні 2022 року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Віктор Медведчук же, нагадаємо, у вересні 2022 року був переданий Росії в обмін на полонених українських військових, а до цього з квітня 2022 року перебував під арештом у справі про державну зраду після нетривалого зникнення на початку минулого року під час російського військового вторгенння. До цього він з травня 2021 року перебував під домашнім арештом. На початку січня 2023 року він був позбавлений українського громадянства і, відтак, згодом втратив мандату парламенті.