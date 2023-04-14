​​АРМА отримало 14,2 млн гривень: куди спрямують кошти

За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 14,2 млн грн, викрадених з тимчасово окупованих територій України. Ці кошти було передано Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для купівлі військових облігацій.

В рамках міжнародного розслідування правоохоронці затримали учасників злочинної схеми, які намагалися приховано провезти в Україну готівкові кошти у сумі 14,2 млн грн через територію Румунії з метою подальшої їх конвертації в іноземну валюту та вивезення за кордон, повідомляють в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства ці кошти були викрадені з тимчасово окупованих територій України.

Наразі прокурорами здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

Також правоохоронцями підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів Румунії для забезпечення виконання рішень суду України.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 16 березня повідомляв, що українці придбали вже півмільйона військових облігацій у застосунку "Дія", інвестувавши 500 мільйонів гривень в підтримку економіки країни та Сил оборони.