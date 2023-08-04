Авіакатастрофа у Броварах: суд обрав підозрюваним запобіжні заходи

Печерський районний суд Києва відправив під варту чотирьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій у справі про авіакатастрофу у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави.

А п'ятий фігурант справи, начальник служби безпеки польотів, цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Загибель керівництва МВС: розслідування катастрофи

18 січня у Броварах Київської області поруч з дитсадком впав гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. За офіційними даними, всього внаслідок катастрофи загинули 14 осіб, зокрема одна дитина.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає".

3 серпня стало відомо, що у справі катастрофи оголошено підозри п’ятьом співробтникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на балансі якої був гелікоптер.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України).

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, попри внутрішні інструкції та вимоги законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами.

Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. І жоден із посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливої погоди.

Після оголошення підозри Державна служба з надзвичайних ситуацій вирішила відсторонити цих посадовців.