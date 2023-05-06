Батько і син, які підтримали загарбників, намагалися втекти з Херсонщини (ВІДЕО)

Служба безпеки затримала ще двох прихильників РФ у результаті масштабних контрдиверсійних заходів на звільненій частині Херсонщини. Зловмисниками виявились місцеві жителі: батько і син, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після звільнення правобережної Херсонщини молодший чоловік продовжив підтримувати контакт з російськими військовими, які втекли на лівий берег Дніпра.

За даними слідства, він "зливав" окупантам місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району.

Найбільше ворога цікавили локації бойових позицій ствольної артилерії ЗСУ.

Також фігурант інформував загарбників про наслідки російських повітряних атак на місцеві об’єкти критичної інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки.

"Розвіддані окупанти використовували для коригування повторних ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб", - повідомили в СБУ.

Для комунікації зрадник використовував анонімні месенджери, а передачу розвідінформації здійснював у вигляді текстових і аудіоповідомлень, а також електронних координат.

При цьому, батько ворожого коригувальника під час тимчасової окупації Херсона добровільно погодився на призначення до створеного загарбниками "Міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області".

Перебуваючи на керівній "посаді", він виконував вказівки гауляйтера Сальдо щодо поширення кремлівського режиму на території регіону.

"Встановлено, що колаборант регулярно брав участь у нарадах під головуванням окупаційного "міністра" і закликав людей підтримати загарбників. Крім того, він змушував місцевих аграріїв працювати на користь країни-агресора. У разі відмови – погрожував репресіями з боку каральних органів РФ. Розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, обидва фігуранти планували втечу на тимчасово захоплену частину Херсонщини. Для цього вели переговори з окупантами щодо проведення "евакуації", - зауважують правоохоронці.

Однак, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисників і затримали їх.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ворожому коригувальнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його батьку – за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного пособника агресора під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Окупанти його призначили очільником вокзалу міської станції, де колаборант допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну.