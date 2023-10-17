БЕБ провело обшуки у львівському холдингу !FEST

17 жовтня у львівському офісі холдингу !FEST співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки провели обшуки і конфіскували документи компанії.

Про це повідомив співвласник холдингу !FEST, Юрій Назарук.

"Маємо сьогодні на FESTrepublic класичні маски-шоу. В шоломах з автоматами, броніках- все як на фронт відправляли. Центральний арарат СБУ залучили - під час війни fesrepublic штурмувати. Спеціальна опергрупа приїхала зі столиці", - написав він.

Назарук підкреслив, що до сьогоднішнього інциденту йому не надходило жодного запита чи звернення від правоохоронних структур.

Видання Forbes пише, що у правоохоронних органах підтвердили проведення слідчих дій у холдингу !FEST. Йдеться про підозру в несплаті податків в особливо великих розмірах.

Попри те, що за словами Назарука, обшуки проводити БЕБ спільно з СБУ, Forbes пише, що в пресслужбі СБУ заявила, що їхні співробітники не залучені до обшуків.

"!FEST – уже більш ніж ресторанна компанія. Ми маємо пивоварню, пиво якої визнане у світі; печемо свій хліб і смачнючі солодощі; робимо морозиво; шиємо одяг про Україну, який надає крила; будуємо нове, інакше житло у Львові; проводимо фестивалі, а ще вчимо творити майбутнє в нашій Школі вільних і небайдужих", - так пишуть про свій бізнес на сайті компанії.

Зауважимо, !FEST – це мережа ресторанів, заснована у 2007 році у Львові. !FEST належать такі заклади, як: Театр пива "Правда", "П’яна вишня", "Реберня", Львівська майстерня шоколаду, "Львівські пляцки", "Мазох-cafe". При цьому, "П'яна вишня", "Львівські пляцки", "Дзига" користуються популярністю у туристів та у самих львів'ян.

Всього до холдингу !FEST належить понад 90 закладів в Україні і Європі.