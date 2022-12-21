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БЕБ розкрило схему відшкодування ПДВ: у компаній львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили у Львові компанію відомого бізнесмена, яка спільно з групою підприємств була задіяна у злочинній схемі незаконного відшкодування ПДВ. Державі завдано збитків на майже 35,4 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях компанії та вилучили понад 21 млн грн, 95 тис євро, 10 тис доларів готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн грн, а також фінансово-господарські документи.
Встановлено, що службові особи компанії протягом 2021-2022 років купували різноманітні продукти харчування (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території Львова.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності. Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше за ініативою детективів теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка.