БЕБ викрило групу осіб, яка проконвертувала 50 млн грн через службу таксі

Детективи ТУ Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київській області викрили групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну із служб таксі, які функціонують на території столиці.

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Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що зловмисники створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.

Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах.

В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн.

"За результатами 4 санкціонованих обшуків офісних приміщень та адрес проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання", - повідомили в БЕБ..

Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ викрили у Львові компанію відомого бізнесмена, яка спільно з групою підприємств була задіяна у злочинній схемі незаконного відшкодування ПДВ. Державі завдано збитків на майже 35,4 млн грн.