БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного пального

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виготовлення та збуту дизельного палива та бензину.

На Чернігівщині бізнесмени нелегально виготовляли та продавали паливо. Співробітники БЕБ вилучили 700 000 літрів пального.

Як з’ясували правоохоронці, особи одного з товариств налагодили переробку нафти й виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників. У подальшому така продукція під виглядом «газового конденсату», який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різним підприємствам за готівку, які, в свою чергу, продавали підакцизну продукцію через мережу незаконних АЗС.

За 2022-2023 роки підприємство завдало значних збитки державному бюджету України. Бізнесмени ухилилися від сплати акцизного податку в розмірі понад 12 млн грн.

За даними Антимонопольного комітету України, частка нелегального ринку бензину в Україні становить 25%, дизельного пального – 19%, а автогазу – 34%. Втрати бюджету від діяльності недоброчесних учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень. За підрахунками експертів, в Україні працює майже 450 нелегальних АЗС.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року під час обшуків на логістичних базах і складах "Укрнафти" і "Укртатнафти" СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн.

У лютому 2023 року правоохоронці на "Укрнафті" та "Укртатнафті" викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн. Виявилося, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. ДО до націоналізації Ігор Коломойський був кінцевим бенефіціаром цих компаній.