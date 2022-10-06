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Білорусу, який найманцем прийшов воювати в Україну, загрожує до 10 років позбавлення волі
За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин республіки білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що наразі громадянин Білорусі поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку.
"Як встановили слідчі СБУ, 22-річний білорус сам вийшов на російську приватну військову компанію у липні 2022 року. Йому запропонували приїхати в РФ і уже 19 липня найманець підписав контракт на проходження військової служби із ПВК "Редут" на посаді кулеметника", - зазначають в СБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Повідомляється, що 21 липня найманець прибув до м. Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати.
У серпні його передислокували до с. Сватове Луганської області, а потім до с. Коровій Яр Лиманського району Донецької області. Там він продовжив виконувати план РФ щодо захоплення території України.
Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця була припинена і 19 вересня він потрапив у полон.
"Наразі із бойовиком працюють слідчі СБУ. Його дії кваліфікуються за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Білорусу загрожує до 10 років позбавлення волі", - зазначили в СБУ.
Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.