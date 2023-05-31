"Більше 400 об’єктів нерухомості, транспортні засоби і рахунки". В Україні заарештували активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 млн грн

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій частині регіону. Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначається, рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України.

Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках.

За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.

За таку "лояльність" гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації.

Також він призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції".

На цій "посаді" він організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

При цьому його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

СБУ не називає ім'я та прізвище колишнього депутата, але опублікувала фото, на якому зображений колаборант Едуард Репілевський.

Згідно російських даних, Репілевський 2 грудня 2022 року став засновником кількох агропідприємств, оформлених за російським законодавством. Це селянське фермерське господарство "Мар'янівське", ТОВ "Семена Плюс" (село Мар'янівка Тавричанської громади), ТОВ "Атол М" та ТОВ "Агро-Атлас" (Нова Каховка). Всі вони мають видом діяльності вирощування зернових, зернобобових культур та насіння олійних культур. Крім того, він є керівником спортивного клубу "Таврія".

Він же при цьому значиться власником всіх цих структур, а також керівником СК "Таврія", ФГ "Мар'янівське" та ще одного ТОВ "Агробізнес" і за українським законодавством.

У 2010 році Репілевський був обраний депутатом Каховської районної ради від Партії регіонів, у 2016 став депутатом Тавричанської сільської ради, а у 2020 році - депутатом Херсонської облради від "Опозиційної платформи - За життя".