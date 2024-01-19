Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС

З'явилося офіційне підтвердження затримання глави компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Його "і ще трьох подільників" підозрюють у махінаціях із землею стратегічного значення вздовж Київської дамби.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Там зазначають, що викрито керівника та учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи землями дамби Київської ГЕС.

"За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора повідомили, що протягом 2020-2021 років учасники злочинної організації підшуковували осіб, які за грошову винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність.

"В подальшому ці землі шляхом продажу передавались учасникам злочинної організації. Ті, в свою чергу, переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, на чиє замовлення та фінансування вчинялись незаконні дії. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру", - зауважують в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації.

Засновника інвестиційної компанії затримано при спробі покинути територію України в напрямку Республіки Польща, через пункт пропуску «Шегині». Загалом в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у перевищення влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру у Київській області.

В Офісі генпрокурора нагадують, що у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.

За даними слідства, до злочинної організації входило майже 20 осіб, що діяли в інтересах декількох забудовників. Серед фігурантів - відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Зазначається, що протягом 2020-2021 років організатори та учасники схеми заволоділи землями держвласності оціночною вартістю понад 15 мільйонів гривень, яка вважається й сумою нанесених державі збитків. На цій території було збудовано декілька котеджних містечок.

Бізнесмена Мазепу затримали при спробі залишити Україну

Як повідомлялося, 18 січня засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час проходження україно-польського кордону.

Також ДБР провела обшук в офісі компанії.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

У Concorde Capital пов'язали дії відомства з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

У Concorde Capital підкреслили, що затримання Ігоря Мазепи відбулося попри те, що він часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях. Зокрема, бізнесмен неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі.

"І це стало приводом для затримання його без ухвали суду", - підсумували у компанії.