Бізнесмена-втікача з Харківщини підозрюють у вивезенні зерна до Росії під час окупації

Слідчі Куп‘янського райвідділу поліції Харківської області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Харківській області викрили у колабораціонізмі директора підприємства у селищі Великий Бурлук.

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Як повідомляє обласна прокуратура, підприємець, займаючись господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень, під час російської окупації цієї місцевості налагодив стійкі робочі зв‘язки з так званою "ВЦА Куп‘янського району".

"Насамперед колаборант організовував вантажні перевезення зерна з Вовчанської та Великобурлуцької громад до РФ, зокрема до Бєлгородської області", - повідомляють у відомстві.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що в кінці жовтня у Великобурлуцькій громаді викрили іншу колаборантку - директорку ліцею, яка під час російської окупації сприяла впровадженню у цьому закладі стандартів освіти держави-агресора. Але в цьому випадку фігурантку було затримано.