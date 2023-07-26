Благословляв окупантів: ще одному митрополиту УПЦ (МП) повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексія Масленнікова, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля.

Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ. Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також в ході літургії клірик вихваляв рішення російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення мобілізації в РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію. За інформацією СБУ, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля Володимира Путіна. Також він героїзував голову Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів.