Блогерці Кохановській, яка провокувала сутички під Києво-Печерською лаврою, повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку Вікторію Кохановську, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть.Вона брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що Кахоновська "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці вона заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Також жінка викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників.

"У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України", - зауважують правоохоронці.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту)", - підкреслили в СБУ.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

В СБУ не називають прізвище жінки, але судячи з фото, яке публікує відомство, мова йде про відому провокаторку Вікторію Кохановську.

Вона вважає себе "відданою вірянкою" і кинулася захищати нібито "право" УПЦ МП залишатися в Києво-Печерській лаврі.

Під виглядом правозахисниці вона займається провокаціями щодо вірян ПЦУ та відома безпідставними заявами про нібито "утиск прав" московської церкви.

39-річна Кохановська – родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

У вересні 2022 року вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату "Жіноча сила України", причому назву вкрала в авторитетного громадського руху.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України засудили ще одного митрополита УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області. Він публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.