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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Блогерці Кохановській, яка провокувала сутички під Києво-Печерською лаврою, повідомили про підозру

Вікторія Кохановська під виглядом правозахисниці займається провокаціями щодо вірян ПЦУ
Вікторія Кохановська під виглядом правозахисниці займається провокаціями щодо вірян ПЦУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку Вікторію Кохановську, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть.Вона брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що Кахоновська "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці вона заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Також жінка викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників.

"У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України", - зауважують правоохоронці.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту)", - підкреслили в СБУ.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

В СБУ не називають прізвище жінки, але судячи з фото, яке публікує відомство, мова йде про відому провокаторку Вікторію Кохановську.

Вона вважає себе "відданою вірянкою" і кинулася захищати нібито "право" УПЦ МП залишатися в Києво-Печерській лаврі. 

Під виглядом правозахисниці вона займається провокаціями щодо вірян ПЦУ та відома безпідставними заявами про нібито "утиск прав" московської церкви.

39-річна Кохановська – родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. 

У вересні 2022 року вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату "Жіноча сила України", причому назву вкрала в авторитетного громадського руху.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України засудили ще одного митрополита УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області. Він публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Автор:
Світлана Манько