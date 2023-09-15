Блогеру Подоляку повідомили про нову підозру: "наводив" російські ракети на Миколаїв

Служба безпеки викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що раніше співробітники СБУ задокументували участь Подоляки у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.

"Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ. Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" з російських спецслужб.

Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території міста.

Також прокурор-зрадник "зливав" рашистам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

Як повідомляють правоохоронці, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - підкреслюють в СБУ.

Там нагадують, що вже повідомили Подоляку про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - повідомляють в СБУ.

Зазначимо, що Подоляка був популярним блогером на платформі YouTube, однак на початку квітня відеохостинг заблокував його канал, але той продовжив діяльність, зокрема, на RuTube, де в нього наразі 277 тисяч підписників, та у Telegram, де його канал зараз має 2,28 мільйона читачів.