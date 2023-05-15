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Категорія
Злочинність
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Блогеру з Черкащини загрожує тюремне ув’язнення: викладав у Тік-Ток локації ЗСУ

Блогеру з Черкащини загрожує тюремне ув’язнення: викладав у Тік-Ток локації ЗСУ
За матеріалами СБУ тюремне ув’язнення загрожує тіктокеру, який «зливав» у соцмережу локації Сил оборони на Черкащині

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що блогер особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами.

Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.

Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

Фото 2 — Блогеру з Черкащини загрожує тюремне ув’язнення: викладав у Тік-Ток локації ЗСУ

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію", - підкреслили в СБУ.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта кримінальної справи виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої "публікації" відзнятого відео.

"На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми", - зауважили в СБУ.

Фото 3 — Блогеру з Черкащини загрожує тюремне ув’язнення: викладав у Тік-Ток локації ЗСУ

Там вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

"Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ затримала іноземного блогера з Латинської Америки, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та поширював фейки про війну в Україні. 

Автор:
Світлана Манько