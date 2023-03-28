Блокував поставку бойового гелікоптера військовим: експрезиденту "Мотор Січі" повідомлено про нову підозру

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" Вʼячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора.

За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.

Втім очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.

Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього.

Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта.

"За даним фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що українська "Мотор Січ" продавала іранським підприємствам, які перебували під санкціями США та ЄС, авіаційні двигуни. Серед таких компаній була й Design and Manufacturing of Aeroengines, яка, за даними НАЗК, причетна до розробки й виробництва безпілотника Shahed-171.

Нагадаємо, що СБУ затримала Вʼячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року. За даними слідства, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних гелікоптерів.

"Схеми" повідомляли, що Богуслаєв, який чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, ще з 2000 року має російське громадянство.