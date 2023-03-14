Брав 9 тисяч доларів за зняття з військового обліку: ДБР затримало полковника Міноборони (ВІДЕО)

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря за переправлення військовозобов'язаних за кордон.

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Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

За даними слідства, полковник Міноборони пообіцяв військовозобов'язаному громадянину України оформити документи про зняття з військового обліку, аби той мав змогу виїхати за кордон і уникнути мобілізації.

За свої "послуги" посадовець затребував 9 тисяч доларів.

​Правоохоронці затримали полковника після передачі документів та одержання неправомірної вигоди.

ДБР затримало посадовця Міноборони, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон. Фото: ДБР

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти.

Наразі слідство займається встановленням інших осіб, які можуть бути причетними до злочину. Зокрема, серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Нагадаємо, 13 березня ДБР розпочало розслідування інциденту, що стався в одній із військових частин на Житомирщині, коли командир взводу побив підлеглого солдата. Попередня кваліфікація правопорушення - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану.