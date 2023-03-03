Брав кредити на зниклих безвісти військових: правоохоронці викрили злочинну схему

Мешканець міста Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, використовував особисті дані зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ для отримання кредитів. Таким способом він набрав позик на понад 2 мільйони гривень.

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Про схему повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний здобув особисті дані військового, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використавши електронно-обчислювальну техніку та дублікат сім-карти, він оформив кредит на ім'я солдата. Отримані кошти перерахував на свої банківські рахунки та декілька разів розрахувався через термінали.

За такою ж схемою підозрюваний оформив кредити на близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума неправомірних позик - понад 2 мільйони гривень.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили техніку, мобільні телефони та сім-карти, гроші й гранату.

Фото: Офіс Генерального прокурора України

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, напередодні поліція упіймала шахрайське ОЗУ, що обікрало бізнес та державу на десятки мільйонів. Користуючись ситуацією у державі, зловмисники "продавали" ті товари, які набули попиту - промислові електрогенератори, дизельне пальне і мінеральні добрива.