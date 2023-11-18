Будували котеджі: на Дніпропетровщині кримінальні "авторитети" та ексчиновники захопили землі на 1 млрд грн

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали шістьох учасників злочинної організації, які незаконно захопили землі острова в Самарській затоці для забудови елітного котеджного містечка, завдавши збитків на понад мільярд грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє "кримінальних авторитетів" створили злочинну організацію, до якої залучили підприємців.

Вони розробили схему незаконного заволодіння 35 земельними ділянками водного фонду у Самарській затоці.

"Посадовець організував винесення незаконних розпоряджень щодо виділення вказаних земель у приватну власність. Інші учасники забезпечили оформлення майнових земельних прав на членів сім’ї та підконтрольних людей", - зауважують у прокуратурі.

У подальшому підозрювані планували змінити цільове призначення земель та побудувати елітне котеджне містечко.

Відповідно до офіційних даних Фонду держмайна вартість 70 га захоплених земель становить понад 1 млрд грн.

Учасників злочинної організації затримано та їм повідомлено про підозру.

"Їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, легалізацію майна, створення, керівництво та участь у злочинній організації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України)", - підкреслили в прокуратурі.

Там додали, що у ході спецоперації проведено 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих.

"Вилучено документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, грошові кошти у сумі понад 200 тис доларів США, 80 тис євро, мобільні телефони, елітні автомобілі, чорнові записи", - інформують правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки у результаті спецоперації у Кіровоградській та Одеській областях нейтралізувала кримінальне угруповання, що тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців південних областей України.