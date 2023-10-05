Була впевнена у своїй невинуватості: на Херсонщині затримали ще одну колаборантку

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала ще одну пособницю РФ під час стабілізаційних заходів на звільненій частині Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що фігуранткою виявилась мешканка Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників і запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.

"Враховуючи її прокремлівські погляди та наявність економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, на цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні.

Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили.

"Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки затримала ще двох організаторок псевдореферендуму РФ, який відбувся під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини у 2022 році. Затриманими виявились мешканки Бериславського району: мати з донькою, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.