Через конвертцентр "отмыли" на фиктивной продаже горючего сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр, который использовался для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, в первую очередь по реализации горючего.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что деятельность конвертцентра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни млн грн.

Противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Для функционирования схемы злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.

В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных.