Четверо організаторів псевдореферендуму на Херсонщині проведуть 5 років за ґратами

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще чотирьох організаторів незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення зловмисники перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту.

Співробітники СБУ затримали колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років", - повідомили в СБУ.

Доведено, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу РФ.

Для цього вони у супроводі озброєних окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити "необхідну" позначку в "бюлетенях".

У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням.

"За матеріалами Служби безпеки, суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - зазначають в СБУ.

Зазначимо, раніше СБУ зібрала беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом мешканки Пологівського району Запорізької області, яка організувала псевдореферендум і допомагала окупантам. Їй загрожує 8 років тюрми.