Чинного нардепа підозрюють в розкраданні газу на 2,1 млрд грн: деталі справи

НАБУ і САП повідомили про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку чинному народному депутату України Ярославу Дубневичу.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

"Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових", - підкреслили в НАБУ.

Там зауважують, що "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення.

"Натомість, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною", - зауважили в НАБУ.

Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.

Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.

"У той же час, протягом 2013-2018 років народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні", - підкреслили в НАБУ.

Зазначається, що вказаний нардеп не з’явився на виклик по повістці та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. Захисники народного депутата повідомили слідству, що не володіють інформацією про місце перебування останнього і телефонного зв’язку з ним також не мають.

Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, проте його не було знайдено за жодною адресою, наявною у слідства. Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа так і не встановлено, було ухвалено рішення про повідомлення йому підозру в порядку ст. 135 КПК України.

Депутату інкримінують ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (розкрадання), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України.

"На сьогодні досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - підкреслили в НАБУ.

Там нагадали, що наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочину скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" накладено арешт.

У відомстві не називають прізвища підозрюваного, але ЗМІ пишуть, що мова йде про Ярослава Дубневича.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року та у серпні 2020 року. Перший епізод стосується дій компанії Енергія - Новий Розділ, Енергія - Новояворівськ та Енергія (кінцеві бенефіціари до 2020 року - брати Дубневичі, зараз - їхні сини) в період 2013-2015 років, друга - в період 2016-2017 років.

Раніше САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще восьми осіб, яких підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”.