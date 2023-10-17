Чинного народного депутата оголосили в розшук

Чинного народного депутата України Ярослава Дубневича, підозрюваного в розкраданні газу на 2,1 млрд грн, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018, Дубневича Ярослава Васильовича за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України", - йдеться у повідомленні.

Раніше НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

За версією слідства, нардеп Дубневич упродовж 2013-2017 років організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.

Крім того, САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще восьми осіб, яких підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”.